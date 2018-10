Il terzino Cristiano Biraghi ha firmato al 93′ il gol decisivo contro i biancorossi. L’Italia potrà giocarsi il primo posto con il Portogallo

Un gol importantissimo, sudato, che dà finalmente la possibilità a un paese intero di tornare a sorridere. Cristiano Biraghi è l’eroe azzurro della serata, con il gol firmato all’ultimo minuto di una partita importantissima per le sorti dell’Italia. Polonia condannata alla retrocessione in Nations League, mentre gli uomini di Mancini potranno giocarsi il primo posto contro il Portogallo (difficile). Due traverse e numerosi gol mangiati e una gioia che non sembrava arrivare più. Poi all’ultimo minuto, il terzino della Viola è riuscito a chiudere in rete dopo una deviazione di Kevin Lasagna sull’ennesimo calcio d’angolo battuto dagli azzurri. Un’esultanza sfrenata, un urlo di liberazione che ha tolto un peso dallo stomaco di molti italiani. E un pezzo di esultanza è arrivata anche al cielo: il 13 fatto con le mani da Biraghi per una dedica a un pezzo d’Italia e al suo capitano alla Fiorentina.