Italia, sfuma la Nations League: il primo posto nel girone è utopia

Il Portogallo batte la Polonia e rende praticamente impossibile per l’Italia la vittoria del girone. Ora bisognerà evitare la retrocessione.

Non è bastato super Piatek alla Polonia. La squadra di Jerzy Brzęczek ha ceduto in casa contro il Portogallo per 2-3 nella Nations League. A segno l’ex milanista André Silva e Bernardo Silva, con in mezzo l’autogol di Kamil Glik. A nulla è servita l’ultima rete di Błaszczykowski. Questo è forse il peggiore scenario per l’Italia di Mancini. Se già infatti la sfida di sabato era importante, adesso diventa decisiva. Gli azzurri sono praticamente fuori dalla corsa al primo posto, quella che porta alle finali per vincere il trofeo. Servirebbero infatti due vittorie contro Polonia e Portogallo, ma anche che i biancorossi vincessero in casa dei lusitani. Un sfida praticamente impossibile.

Ecco allora che il vero obiettivo di Mancini sarà quello di evitare la retrocessione. Per farlo, basterà infatti vincere sabato sera: a quel punto l’Italia sarebbe in vantaggio negli scontri diretti, al riparo anche da un’eventuale vittoria di Piatek e compagni in terra iberica. Un peccato non poter ambire al primo posto, ma d’altra parte l’obiettivo resta l’Europeo del 2020. Sarà quindi importante non retrocedere per non compromettere ancora la reputazione della Nazionale.