Italia, qualificazioni ai Mondiali: Buongiorno lascia il ritiro a Converciano. Prima convocazione in nazionale per Ranieri

Ultim’ora in casa Italia. In vista degli impegni di qualificazione al mondiale della Nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti, il ct deve rinunciare al difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, che in giornata ha lasciato il ritiro a Converciano.

Al suo posto, prima convocazione in nazionale per Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, che potrà fare il suo esordio nel match di venerdì 6 giugno contro la Norvegia.

COMUNICATO – «Il calciatore Alessandro Buongiorno, indisponibile per le prossime gare, lascerà questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza. Al suo posto, il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, in arrivo già nella tarda mattinata al CTF di Coverciano».