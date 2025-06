Italia, arriva la decisione di Ranieri: la scelta sul doppio ruolo con la Roma, richiesta precisa!

Le ultime sul possibile nuovo ct dell’Italia, con l’idea di affidare la panchina degli azzurri a Claudio Ranieri. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Claudio Ranieri sulla panchina dell’Italia.

RANIERI ITALIA – «Ranieri attende l’evolversi degli eventi con la tranquillità che ha contraddistinto la sua carriera: per amore non ha detto di no alla Roma che loha chiamato la scorsa stagione e per lo stesso sentimento non ha detto di no all’Italia. Adesso però non vuole “forzature” ovvero è necessario che la Figc e il club giallorosso definiscano la situazione in maniera amichevole, senza… zone d’ombra. La conditio sine qua non è evitare disagi alla Roma, il club del suo cuore, e alla tifoseria giallorossa.

A quasi settantaquattro anni vuole mantenere l’immagine di grande tecnico e grande uomo, evitando le polemiche. Sarà accontentato e a riguardo da via Allegri non hanno dubbi: tutto sarà fatto con la massima trasparenza e nel rispetto delle norme. Con Luca Bascherini, agente di Ranieri e mediatore nell’operazione Inzaghi-Al Hilal, che ha tessuto la tela della trattativa e la seguirà fino alla fine. Quando le “carte” saranno a posto, a Claudio toccherà il compito di provare la rimonta e di portare la Nazionale in America. Impresa non facile, ma per lui niente è impossibile. Lo storico capolavoro con il Leicester campione in Premier lo dimostra».