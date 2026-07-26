Baldini, l’occasione che l’Italia non deve perdere: perché può essere il CT giusto per ricostruire davvero la Nazionale

L’Italia calcistica è davanti a un bivio: dopo anni difficili, eliminazioni pesanti e un’identità smarrita, serve una guida capace di ricostruire dalle fondamenta. E tra i nomi che circolano, quello di Silvio Baldini merita più attenzione di quanto si creda. Non per moda, non per nostalgia: ma per merito, lavoro sul campo e una filosofia che parla direttamente al futuro del calcio italiano.

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Baldini, oggi CT dell’Under 21, è stato chiamato ad interim sulla panchina della Nazionale maggiore nell’aprile 2026, dopo le dimissioni di Gattuso. In quelle due partite amichevoli – contro Lussemburgo e Grecia – ha mostrato esattamente ciò che serve all’Italia: coraggio, trasparenza, fiducia nei giovani. Ha convocato gran parte del suo gruppo U21, integrando solo Donnarumma e Pio Esposito, perché crede che la rinascita passi da lì: dai ragazzi che stanno riportando entusiasmo e risultati nelle selezioni giovanili .

La sua carriera parla chiaro: promozioni conquistate sul campo, la Panchina d’Oro per la Serie C, la capacità di trasformare squadre e ambienti – da Empoli a Palermo, fino al recente lavoro con il Pescara, riportato in Serie B nel 2025 . Baldini è un tecnico che vede i giocatori con il cuore, come ha dichiarato alla FIGC: cerca motivazione, valori, identità prima ancora della tecnica. E questo, oggi, è esattamente ciò che manca alla Nazionale .

Non è un uomo da compromessi, non è un allenatore da passerella. È uno che parla chiaro, che denuncia dirigenti “lestofanti” quando serve, che pretende regole e principi per costruire un gruppo vero .

L’Italia ha bisogno di una ricostruzione profonda. Silvio Baldini potrebbe essere davvero l’uomo giusto per ripartire una volta per tutte.