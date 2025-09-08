Italia U21, Baldini sicuro: «Ho giocatori già pronti per la Nazionale maggiore». Le dichiarazioni del commissario tecnico

lla vigilia dell’importante trasferta contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo di categoria, il Commissario Tecnico dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. L’allenatore ha mostrato di avere le idee molto chiare, delineando l’approccio mentale e tattico che si aspetta dai suoi ragazzi per i prossimi impegni.

Analizzando le sfide contro Macedonia del Nord e Montenegro, Baldini ha sottolineato la natura ostica degli avversari, ma ha immediatamente spostato il focus sulla propria squadra, identificando nella mentalità il fattore decisivo. «Macedonia del Nord e Montenegro sono squadre simili, fisiche, che corrono molto, hanno grandi lottatori e un grande attaccamento alla maglia. Tuttavia, non dobbiamo pensare che l’avversario sia il nostro ostacolo: l’avversario è quello che dobbiamo affrontare e l’ostacolo siamo noi stessi e a seconda di come scendiamo in campo, possiamo far bene o male».

Il CT nutre una profonda fiducia nel potenziale del suo gruppo, che ritiene pronto per palcoscenici importanti. Per lui, il risultato deve essere una conseguenza diretta della qualità del gioco. «Ho la convinzione di avere a disposizione giocatori bravi e di talento e questo talento devono esprimerlo. Sono giocatori pronti per giocare in Nazionale maggiore e in Serie A. Dobbiamo ottenere vittorie attraverso l’espressione del talento, che è la cosa che conta».

Dal punto di vista tattico, Baldini ha confermato il modulo di riferimento, pur annunciando qualche piccolo aggiustamento e svelando una scelta di formazione. «Giocheremo con il 4-3-3, ma i ragazzi sanno passare anche al 4-2-3-1, lo fanno anche da loro senza il mio intervento dalla panchina. Faremo un paio di cambi rispetto al match della Spezia. Non siamo qui a fare delle prove, ma sono delle qualificazioni e quindi no esperimenti ma accorgimenti sì. In porta giocherà Motta, non ci sono segreti».

Il tecnico ha poi dedicato un pensiero toccante al giovane Mascardi, colpito da un lutto familiare. «Mi dispiace per il lutto di Mascardi che ha perso il nonno. Il ragazzo era molto affranto per la perdita di una figura così affettiva, visto che era lui che lo accompagnava da bambino agli allenamenti e due giorni dopo averlo visto debuttare in Under 21 non c’è più. Rinnovo le mie condoglianze a lui e alla sua famiglia».

Infine, Baldini ha individuato i leader del gruppo, investendo di responsabilità i giocatori di maggiore esperienza. «Abbiamo dei ragazzi straordinari, simpatici, ridono, scherzano e socializzano molto fra di loro. Dai veterani Pisilli e Ndour, mi aspetto che tirino fuori il massimo, hanno un grande potenziale e questo potenziale devono metterlo a disposizione dell’Under 21».