Italia U21 in dieci per un’ora, ma Marianucci stende la Macedonia. Altra importante vittoria per Baldini verso l’Europeo

Vittoria di carattere e sacrificio per l’Italia Under 21, che espugna il campo della Macedonia del Nord con un prezioso 1-0 in una partita valida per le Qualificazioni Europee. Gli Azzurrini di Silvio Baldini hanno dimostrato grande compattezza, riuscendo a portare a casa tre punti pesantissimi nonostante abbiano giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica.

La partita si è messa subito in salita per l’Italia, che al 25′ ha perso per espulsione il terzino Brando Moruzzi, punito con un doppio cartellino giallo. Lontana dal disunirsi, la squadra ha reagito con orgoglio, trovando il gol che ha deciso l’incontro al 34′. A firmarlo è stato il difensore del Napoli Luca Marianucci, bravo a capitalizzare un’occasione con un bel destro al volo che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Nella ripresa, la Macedonia del Nord ha provato a sfruttare la superiorità numerica, ma gli Azzurrini hanno eretto un muro, difendendo il vantaggio con ordine e rischiando pochissimo fino al fischio finale.

Grazie a questo successo, il secondo consecutivo, l’Italia sale a 6 punti nel girone, mantenendo il passo della Polonia, attualmente capolista solo in virtù di una migliore differenza reti. È una vittoria che vale doppio, perché ottenuta in condizioni di difficoltà e che infonde grande fiducia per il proseguo del cammino di qualificazione.

Macedonia del Nord-Italia Under 21 0-1

MARCATORI: 34′ Marianucci (Ita).

MACEDONIA DEL NORD UNDER 21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski (84′ Elmas), Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov (69′ Gjorgievski), Zendelovski (46′ Elezi), Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. All. Stanikj.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli (82′ Dagasso), Lipani, Ndour; Pafundi (29′ Idrissi), Raimondo (46′ Ekhator), Koleosho (75′ Cherubini). All. Baldini.

ARBITRO: Nuza (Kos).

AMMONITI: Angelov (Mac), Zendelovski (Mac), Trajkov (Mac), Palestra (Ita), Djekov (Mac), Pisilli (Ita), Marianucci (Ita).

ESPULSI: Moruzzi per doppia ammonizione (Ita).

La classifica del gruppo E

Polonia U21: 6 punti, +7 diff reti (2 partite)

Italia U21: 6 punti, +2 diff reti (2 partite)

Montenegro U21: 3 punto, +1 diff reti (2 partite)

Svezia U21: 3 punti, +1 diff reti (2 partite)

Macedonia del Nord U21: 0 punti, -4 diff reti (2 partite)

Armenia U21: 0 punti, -7 diff reti (2 partite)