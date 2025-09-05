Italia U21, vittoria sofferta per Baldini all’esordio: 2-1 col Montenegro. Tre punti comunque pesanti nella rincorsa all’Europeo

Comincia con il brivido ma con un risultato positivo l’avventura della nuova Italia Under 21 targata Silvio Baldini. Al debutto ufficiale a La Spezia, gli Azzurrini superano in rimonta i pari età del Montenegro per 2-1, conquistando tre punti pesantissimi per le qualificazioni all’Europeo al termine di una partita più complicata del previsto.

L’inizio del match è stato a dir poco traumatico per la giovane nazionale italiana. Dopo pochi minuti, un clamoroso errore in fase di impostazione del terzino Idrissi ha spalancato la strada all’attaccante montenegrino Kostic, che si è involato verso la porta difesa da Mascardi e non ha perdonato, portando in vantaggio i suoi. Lo shock iniziale ha condizionato l’intero primo tempo degli Azzurrini, apparsi contratti e poco incisivi in attacco, con la scelta a sorpresa di Baldini di lasciare inizialmente in panchina il talento di Pafundi. Anzi, è stato il Montenegro a sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni, mettendo in difficoltà la retroguardia italiana.

La svolta della partita è arrivata a inizio ripresa. È stato Luca Lipani a suonare la carica, scagliando un tiro dalla distanza che, complice un intervento non impeccabile del portiere avversario, si è insaccato per il gol del pareggio. L’episodio ha dato fiducia all’Italia, che ha iniziato a spingere con maggiore convinzione. Quando la partita sembrava destinata a concludersi in parità, è arrivato il momento decisivo: Antonio Raimondo, con una grande azione personale in area, ha conquistato un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Luca Koleosho, che con straordinaria freddezza ha spiazzato il portiere, siglando il gol del definitivo 2-1.

Una vittoria sofferta, di carattere più che di gioco. Per la brillantezza ci sarà tempo, ma l’importante era iniziare con il piede giusto, e l’obiettivo è stato raggiunto.