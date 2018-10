Le parole di Federico Bernardeschi che ha commentato a caldo la prova degli azzurri in amichevole contro l’Ucraina

Impiegato dal 1′ da Roberto Mancini nell’inedito ruolo di centravanti, Federico Bernardeschi non ha tradito le aspettative sbloccando, con un suo gol al 55′, l’amichevole di Genova, Italia-Ucraina. Il giocatore in forza alla Juventus, intervenuto a margine della gara, ha commentato così la partita degli azzurri: «Dispiace non aver vinto una partita del genere, nel primo tempo abbiamo avuto 6-7 palle gol, poi siamo andati in vantaggio e loro, alla prima occasione, hanno pareggiato» le sue parole a Rai Sport.

Bernardeschi ha poi continuato: «Ho visto una buona Italia, abbiamo giocato bene a calcio, siamo stati bravi, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Con Insigne? Mi sono trovato bene, ci siamo divertiti, questa è la cosa importante, dispiace perchè meritavamo di vincere sotto tutti i punti di vista. Ci manca la concretezza sotto porta, Pyatov ha fatto 3-4 parate importanti durante il primo tempo. La prossima gara con la Polonia? Andiamo in campo per vincere sempre, non è facile ma ci proviamo, l’Italia è molto cresciuta, il mister ha concetti giustisismi, dobbiamo seguirli e continuare a fare bene».