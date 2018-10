Italia-Ucraina highlights e gol: le azioni salienti dell’amichevole degli azzurri al Luigi Ferraris

L’Italia di Roberto Mancini torna in campo. E lo fa, a tre giorni da un nuovo impegno in Nations League, per l’amichevole di Genova contro l’Ucraina. Gli azzurri sfidano la selezione di Shevchenko nel tempo del Luigi Ferraris, per commemorare le vittime della strage del Ponte Morandi e – da un punto di vista prettamente sportivo – per testare le nuove soluzioni proposte dal Mancio.

ITALIA-UCRAINA 1-0 – Azzurri in vantaggio con Bernardeschi! Il talento della Juventus calcia da fuori area, evidenti le responsabilità di Pyatov che non trattiene la conclusione

ITALIA-UCRAINA 1-1 – Pareggio di Malinovskyi! Replica immediata dell’Ucraina che, dopo un’azione sporca in area di rigore, trova la via della rete battendo Donnarumma