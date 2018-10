Le parole del ct dell’Ucraina, Andrij Shevchenko, dopo la gara amichevole pareggiata con l’Italia a Genova

Il ct dell’Ucraina, Andrij Shevchenko, esce soddisfatto dal ‘Ferraris’ di Genova dopo il pareggio ottenuto dalla sua selezione nell’amichevole con l’Italia di Mancini. Una serata particolare per l’ex dopo tanti anni passati da giocatore in Serie A, il quale, dopo la partita, è intervenuto così: «Sono molto contento della mia squadra. Nel primo tempo l’Italia ha fatto meglio, controllando ampiamente la gara. Faccio loro i miei complimenti. Poi, cambiando qualcosa, è arrivata qualche nostra ripartenza e il pareggio ci va benissimo. Abbiamo anche sbagliato troppo, a questi livelli non ti viene perdonato» le parole riportate da La Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha poi proseguito: «Verratti? Penso che sia un giocatore molto importante per il centrocampo degli azzurri. Ancelotti? Lo sentirò sicuramente. Faccio il mio in bocca al lupo all’Italia per la gara di Chorzow contro la Polonia».