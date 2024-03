Italia Under 21, Casadei: «Una bella serata, contento per il gol»

Cesare Casadei, centrocampista offensivo dell’Italia Under 21, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro la Lettonia

Cesare Casadei, centrocampista dell’Italia Under 21, ha analizzato ai microfoni Rai la partita vinta per 2-0 contro la Lettonia, match valevole per la qualificazione agli Europei di categoria.

GOL E VITTORIA – «Una bella serata, sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Era importante non sottovalutare la Lettonia come avevamo fatto all’andata, invece stavolta abbiamo portato a casa i tre punti. Non è il momento di rilassarsi, ci aspetta un’altra gara importante tra tre giorni, ci sarà tempo per gustarsi una padina»