Italia Under 21: per il post Nunziata si fa il nome di Silvio Baldini: le ultime

Silvio Baldini verso la panchina della nazionale italiana Under 21: il principale sponsor del tecnico in FIGC è Gianluigi Buffon

Silvio Baldini si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21. Dopo giorni di riflessioni e colloqui, la scelta della FIGC sembra ormai fatta: l’ex allenatore del Pescara, noto per la sua personalità schietta e per un approccio al calcio fuori dagli schemi, è in pole per guidare gli Azzurrini nel nuovo ciclo post-Nunziata. Una decisione che, come riportato da Tuttosport, potrebbe essere ufficializzata entro il fine settimana, quando il presidente federale Gabriele Gravina, di ritorno dalla Svizzera dove ha seguito la Nazionale femminile, definirà i nuovi quadri tecnici delle selezioni giovanili.

A pesare nella scelta non è solo l’aspetto caratteriale – Baldini è considerato un uomo libero, capace di dire e fare ciò che ritiene giusto anche a costo di pagare un prezzo alto – ma anche un bagaglio tecnico e umano costruito in decenni di esperienza. Una carriera spesso lontana dai riflettori principali, ma apprezzata e stimata da colleghi e addetti ai lavori. Non a caso il suo principale sponsor è Gianluigi Buffon, oggi figura centrale nella rifondazione azzurra: il primo incontro tra i due è già avvenuto, ora manca soltanto il via libera di Gravina per arrivare alla fumata bianca, forse con un ultimo contatto nelle prossime ore a Coverciano.

Baldini prenderebbe il posto lasciato libero da Bernardo Corradi, approdato nello staff di Massimiliano Allegri al Milan. Ma i movimenti non si limitano alla sola Under 21: resta da coprire anche la panchina dell’Under 20. Intanto, l’ex tecnico di Carrarese, Empoli e Palermo erediterà un gruppo in trasformazione, con molti elementi dell’ultimo ciclo – da Pisilli a Comuzzo, fino al “Best Italian Golden Boy” Michael Kayode – già pronti per il salto nella Nazionale maggiore. Tra i giovani più promettenti che potrebbe guidare ci sono anche il 2006 Giovanni Leoni e il baby prodigio Francesco Camarda, talento classe 2008 su cui l’Italia punta con forza per il futuro.