Italia Under 21, sfida alla Romania all’esordio dell’Europeo: sono tanti gli “italiani” tra i nostri avversari, giocano in Serie A e in B

Italia Under 21, tutto sugli avversari degli azzurri nella prima partita dell’Europeo contro la Romania. Tutti i dettagli in merito

È una serata da non sbagliare per l’Italia Under 21, che oggi affronta la Romania nella gara d’esordio dell’Europeo. La nazionale rumena guidata dall’ex attaccante “italiano” Daniel Pancu è, dopo la nostra, quella con il contingente più nutrito di giocatori che militano nei campionati italiani. Sono ben cinque i talenti che conoscono a menadito il nostro calcio.

Tra i pali ci sarà Marian Sava, portiere che in questa stagione ha collezionato 12 presenze in Serie A con la maglia dell’Udinese. Il Lecce “presta” alla causa l’attaccante Patrick Burnete e il secondo portiere Rafaila. Dalla Serie B arriva invece l’estro dell’ala Rares Ilie, protagonista con il Catanzaro. La storia più suggestiva è però quella di Matteo Dutu: difensore nato a Roma, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e ora punto di forza della Primavera del Milan, con cui ha anche esordito tra i professionisti nel Milan Futuro in Serie C. Questa familiarità con il nostro ambiente rende la Romania un avversario ancora più ostico, capace di interpretare al meglio le situazioni tattiche. Per l’Italia sarà dunque una prova di maturità, in cui serviranno non solo qualità, ma anche la massima concentrazione