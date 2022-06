Italia Ungheria, è il momento di ricominciare a vincere

Dopo il positivo pareggio del Dall’Ara contro la Germania, Italia Ungheria l’occasione per riscoprire il feeling con la vittoria

Proseguirà nel Dino Manuzzi di Cesena l’avventura in Nations League, con Italia Ungheria nuovo banco di prova per la Nazionale di Roberto Mancini. Obbligatorio dare continuità alla performance di Bologna al cospetto di Neuer e compagni e, magari, ritrovare la vittoria.

Già, perché il successo manca agli Azzurri da cinque partite (naturalmente non considerando l’inutilissima sfida post eliminazione Mondiale contro la Turchia) e addirittura è stato appena uno solo nelle ultime dieci gare, tornando indietro agli Europei e ragionando in chiave novantesimo minuto.

Davvero pochissimo per il nostro movimento e per un ciclo che con il trionfo di Wembley e il record di imbattibilità infranto aveva illuso un po’ tutti di aver scalato le gerarchie internazionali. E invece ci siamo ritrovati improvvisamente nel baratro e il percorso per rialzarsi appare ancora lungo e tortuoso.

Ma un barlume di luce contro la Germania è finalmente apparso e in Romagna è lecito attendersi qualche conferma, seppur con una formazione che si annuncia ricchissima di giovani e di esordienti. Da Luiz Felipe a Gatti, da Scalvini a Zerbin sono in parecchi a contendersi una maglia da titolare. Per non parlare di quel Willy Gnonto volto da urlo di questi giorni.

E l’avversario, oltretutto, è di quelli veri. Perché i magiari di Marco Rossi sono stati una rivelazione agli Europei e nella giornata inaugurale della manifestazione hanno battuto l’Inghilterra. Un test probante e complicato, superarlo a pieni voti sarebbe un’altra bella iniezione di fiducia.

