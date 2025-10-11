Italia, Vicario non ha dubbi: «Stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di Gattuso...»

Italia, Vicario sicuro: «Noi dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di mister Gattuso…». Le parole

L’Italia è pronta a sfidare l’Estonia a Tallinn nella quinta giornata del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Il successo della Norvegia contro Israele ha ridotto ulteriormente le possibilità degli Azzurri di centrare la qualificazione diretta, ma la squadra di Gennaro Gattuso non può permettersi passi falsi: ogni punto diventa fondamentale per restare in corsa.

A pochi minuti dal calcio d’inizio, il portiere Guglielmo Vicario ha rilasciato le sue impressioni da bordocampo ai microfoni di Sky Sport e Rai Sport, sottolineando la concentrazione e la determinazione del gruppo.

PAROLE – «Questo è un gruppo che è già da qualche anno lavora insieme, con l’arrivo di mister Gattuso abbiamo avuto un’ondata nuova per freschezza. C’è voglia e intensità, si ride e si scherza ma si lavora forte quindi dal punto di vista emotivo c’è grande voglia di lottare insieme. La voglia di andare al Mondiale passa dall’atteggiamento, dal fare qualche rincorsa in più. Bisogna stare sul pezzo, la qualità ce l’abbiamo».

VICARIO – «Non possiamo controllare ciò che non è nel nostro dominio. Noi stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. A Bergamo abbiamo costruito un sacco, poi non abbiamo concretizzato tutto. Abbiamo mostrato tutta la nostra qualità: in trasferta, in qualsiasi campo europeo, è diverso. Calci piazzati? Ormai è un fondamentale che bisogna allenare e provare, vista l’influenza che ha nel calcio moderno. Lavoriamo insieme anche su altri aspetti. Penso che siamo nel gruppo giusto, i ragazzi comunque hanno a cuore il valore e l’importanza della Nazionale».