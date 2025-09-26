Italiano: «Faticato solo nei primi 20′. Il Bologna farà di tutto per arrivare in fondo all’Europa League». Le dichiarazioni del tecnico dei felsinei

Un esordio amaro, ma non una bocciatura. Il Bologna esce da Villa Park con una sconfitta per 1-0 contro l’Aston Villa, ma il tecnico Vincenzo Italiano, pur deluso per il risultato, ha visto segnali incoraggianti. Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita, l’allenatore ha analizzato con lucidità una gara dai due volti, decisa da un avvio incerto ma caratterizzata da una reazione d’orgoglio.

Alla domanda se il primo ricordo della serata sarà la sfortunata traversa colpita da Castro, Italiano ha allargato la sua analisi, individuando nell’approccio iniziale il vero problema. «Analizzando la partita, sono i primi 20 minuti dove loro hanno fatto questi break in mezzo al campo e conquistato vari corner tra cui quello del gol. La squadra poi ha lavorato bene e creato tante situazioni. Potevamo fare qualche scelta diversa negli ultimi 20 metri, trovando la giocata per fare gol. Sono contento di quello che abbiamo fatto, ho visto lo spirito che volevo vedere. Dispiace non portare a casa punti».

L’allenatore ha poi tracciato la strada per il futuro, mostrando fiducia nel potenziale di crescita della sua squadra.«Possiamo crescere dal punto di vista del palleggio, avendone di più nella metà campo avversaria. Dobbiamo mettere bene dentro i nuovi e sono convinto che cresceremo. Qualcosa in più rispetto al Genoa, piano piano troveremo il salto di qualità».

L’obiettivo in Europa League, dopo la delusione dello scorso anno in Champions, è chiaro e ambizioso. «Di superare il girone, cosa che non è accaduta lo scorso anno in Champions. Se siamo bravi a rimanere in queste competizioni, a marzo/aprile faremo di tutto per andare in fondo».

Infine, un’autocritica sulla gestione tattica della partita, in particolare sui troppi fuorigioco in cui è caduta la sua squadra, pur consapevole della strategia difensiva dell’Aston Villa. «Si poteva attaccare meglio la linea, l’avevamo visto lo scorso anno che la tenevano altissima. Sapendo anche il loro modo di difendere, siamo andati troppe volte. Sono stati bravi, ma potevamo fare meglio sicuramente».

Il Bologna torna da Birmingham con zero punti, ma con la consapevolezza di potersela giocare e la chiara indicazione del suo tecnico su dove lavorare per trasformare lo spirito e le occasioni create in risultati concreti.