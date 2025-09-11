Iuliano sicuro: «Contatto con Ronaldo? Se solo Birindelli e Torricelli avessero fatto il loro lavoro…». L’ex juventino torna sul tormentato episodio del ’98

Ci sono ferite nel calcio che, semplicemente, non si rimarginano mai. Cicatrici che, a distanza di decenni, continuano a bruciare e a dividere. L’esempio più emblematico nella storia della Serie A moderna è senza dubbio Juventus Inter del 1998, una partita il cui esito e le cui polemiche hanno definito un’intera epoca. Al centro di tutto, l’iconico e famigerato contatto in area tra il difensore bianconero Mark Iuliano e l’attaccante nerazzurro Ronaldo, il Fenomeno. Un rigore chiesto a gran voce dall’Inter e mai concesso, un episodio che ancora oggi accende gli animi e alimenta un dibattito infinito.

A gettare nuova benzina su questo fuoco mai sopito è stato proprio uno dei protagonisti principali, lo stesso Mark Iuliano. Intervenuto alla trasmissione sportiva 7Gold, l’ex difensore ha analizzato diversi temi di attualità, prima di tornare inevitabilmente su quella storica vicenda. Ha promosso la nuova Juventus di Tudor, sottolineandone l’approccio empatico e atletico, ha commentato i problemi difensivi dell’Inter, difendendo il giovane Bisseck definito come «il miglior prospetto a livello europeo per quel ruolo» e ha mostrato fiducia nel Milan di Allegri.

Ma è quando il discorso è tornato a quel pomeriggio del 1998 che Iuliano ha riaffermato la sua posizione, senza filtri o rimpianti. Alla domanda su cosa cambierebbe di quella partita, la sua risposta è stata secca, un manifesto della mentalità vincente di quella squadra: «Niente, rifarei tutto perché abbiamo vinto».

Tuttavia, ha poi aggiunto un dettaglio inedito, una prospettiva che sposta parzialmente l’attenzione e la responsabilità di quell’intervento al limite, rivelando un retroscena mai raccontato prima. Secondo la sua versione, la situazione non si sarebbe nemmeno creata se non fosse stato per una mancanza dei suoi compagni di reparto. Le sue parole esatte sono state: «Se Birindelli e Torricelli avessero fatto il loro lavoro… Non ci sarebbe stato nessun caso». Una dichiarazione che non cancella la polemica, ma aggiunge un nuovo capitolo a una storia che, evidentemente, è destinata a non avere mai una fine.