James Rodriguez infuriato: «Sto bene, lo staff della Colombia non mi ha voluto convocare»

James Rodriguez non ha mandato giù la scelta dello staff della Colombia di non convocarlo per la Copa America: le sue parole

«Io sto bene, voglio chiarire che non sono stato male: dovevo giocare la Copa America. È stata una decisione dello staff tecnico, che non condivido perché mi hanno mancato di rispetto. Diverso sarebbe stato se mi avesse detto che non contava su di me perché non gli piaccio come giocatore, me ne sarei andato in silenzio».