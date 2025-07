Jashari Inter, Pedullà non ha dubbi: «Ieri sono venute fuori fake news su inserimenti di altri club. La sua volontà è chiara»

Jashari Inter, Pedullà svela «Ieri sono venute fuori fake news su inserimenti di altri club. La sua volontà è chiara». Le dichiarazioni

Nelle ultime ore, il nome di Ardon Jashari è tornato al centro delle discussioni sul calciomercato europeo. Il centrocampista svizzero, classe 2003, attualmente sotto contratto con il Club Brugge, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio elvetico. Dotato di visione di gioco, forza fisica e ottima lettura tattica, Jashari ha attirato l’attenzione di diversi club, ma le voci su un possibile inserimento dell’Inter nella trattativa sono state prontamente smentite.

Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, durante un recente intervento sul suo canale YouTube, la situazione di Jashari al Brugge sarebbe alquanto complicata. Il giovane centrocampista avrebbe manifestato chiaramente la volontà di trasferirsi al Milan, club che stima e in cui vede un progetto tecnico adatto alla sua crescita. Pedullà ha definito la situazione del calciatore come una sorta di “prigionia”, evidenziando l’impasse tra il desiderio del giocatore e le richieste economiche del club belga.

Inoltre, Pedullà ha categoricamente smentito le indiscrezioni che collegavano Jashari all’Inter, bollandole come “fake news” prive di riscontri. Questo chiarimento conferma che, al momento, i nerazzurri non sono coinvolti nella corsa per il talento svizzero.

Il Milan resta in pole position

Al momento, il Milan sembra essere l’unico club realmente interessato a Jashari. I rossoneri stanno valutando l’operazione con attenzione, consapevoli del potenziale tecnico e della motivazione del giocatore. Tuttavia, la trattativa resta complessa: il Club Brugge pretende una cifra importante per lasciarlo partire, e questo potrebbe rallentare il trasferimento.

Con il mercato ancora aperto, non si esclude l’ingresso di nuove pretendenti, qualora la trattativa con il Milan non dovesse andare in porto rapidamente. Jashari, dal canto suo, è determinato a fare un salto di qualità nella sua carriera.

JASHARI INTER, PEDULLÀ – «Jashari penso sia un prigioniero del Club Brugge. Questa situazione porterà solo problemi al club belga, è una roba allucinante e senza un senso. La situazione va seguita, il ragazzo ha espresso il suo desiderio (di andare al Milan, ndr). Ieri sono venute fuori fake news su inserimenti di altri, che a me non risultano proprio»