Milan, Jashari si presenta: «È fantastico essere qua! Voglio riportare questo Club e questa squadra dove merita di essere»

Milan, Jashari si presenta: «È fantastico essere qua! Voglio riportare questo Club dove merita di essere». Le sue prime parole

Il Milan accoglie con entusiasmo Ardon Jashari, giovane centrocampista svizzero classe 2005, che ha scelto i colori rossoneri per dare una svolta alla sua carriera. Nella sua prima intervista ufficiale da giocatore del Milan, Jashari ha mostrato grande determinazione e ambizione, dichiarando: “È fantastico essere qua… Voglio riportare questo Club e questa squadra lì dove merita di essere: vincere titoli, vincere partite. Darò tutto”.

Una scelta di cuore e di progetto

Nonostante l’interesse di diversi club europei, il Milan ha avuto la meglio grazie a un progetto convincente. “Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia a convincermi”, ha spiegato il centrocampista, che ha militato nel Lucerna in Super League svizzera. La passione per il Milan, tramandata in famiglia, ha avuto un ruolo decisivo: “È sempre stato un sogno fin da bambino… Il sogno è diventato realtà”.

Profilo tecnico e caratteristiche in campo

Jashari si definisce un “giocatore completo”, in grado di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. “Fisicamente posso dare una mano in entrambe le fasi, così come posso fornire l’assist decisivo nelle zone calde. Penso che questi siano i miei punti di forza con cui posso aiutare la squadra”. La sua versatilità e intelligenza tattica lo rendono un profilo ideale per il centrocampo rossonero, in cerca di nuova linfa.

Ispirazioni e idoli: da Baggio a Modric

Tra le sue fonti di ispirazione figurano due leggende del calcio italiano: Roberto Baggio, ex fantasista del Milan noto per la sua classe cristallina, e Andrea Pirlo, regista elegante e simbolo della visione di gioco. Ma l’emozione più grande per Jashari è quella di condividere il campo con Luka Modric, centrocampista croato e vincitore del Pallone d’Oro: “Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi”.

La maglia numero 30: un tributo a Messi

Jashari ha scelto la maglia numero 30, in onore di Lionel Messi e come portafortuna personale. “Voglio renderlo un numero storico”, ha promesso, pronto a scrivere nuove pagine nella storia del Milan.