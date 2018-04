Romelu Lukaku, centravanti belga in forza al Manchester United, non fa più parte della scuderia di Raiola

Mino Raiola, insieme a Jorge Mendes, è, al momento, il procuratore calcistico più influente. Gestisce campioni assoluti come Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba e Gianluigi Donnarumma, è un mercante scaltro che sa sempre come gestire le trattative ed ottenere quello che lui ed i suoi assistiti vogliono dai club. Stavolta, però, no. Nel senso che ha avuto la peggio nelle contrattazioni, perdendo un assistito: Romelu Lukaku. Il forte centravanti dello United ha deciso di far curare i propri interessi alla Roc Nation Sports, società fondata nel 2013 dal rapper americano Jay-Z.

Stiamo parlando di un’agenzia alquanto differente da quelle a cui siamo abituati noi, visto che gestisce artisti così come giocatori di basket, football, baseball e appunto calcio. Lukaku l’ha scelta perchè è stata l’unica ad offrirgli, parole sue, l’opportunità di costruire la sua immagine in termini di global brand oltre che di gestirlo come atleta. Romelu è il secondo calciatore ad entrare nella Roc Nation Sports dopo il difensore tedesco Jerome Boateng. Con buona pace di Mino Raiola, ecco come Lukaku ufficializza il cambio di procura sul suo profilo Instagram. Quando si dice il sogno americano…