Cagliari, Jeda sicuro: «Mi auguro che Pisacane possa riuscire a centrare l’obiettivo. Folorunsho darebbe un grandissima mano»

Cagliari, Jeda non ha dubbi: «Mi auguro che Pisacane possa riuscire a centrare l’obiettivo. Folorunsho darebbe un grande mano»

Nella giornata odierna, Jeda, ha concesso una lunga e interessante intervista ai microfoni di news.superscommesse.it. L’ex attaccante brasiliano del Cagliari, protagonista nei campionati di Serie A e B tra il 2008 e il 2011 con la maglia rossoblù, ha condiviso le sue impressioni sul nuovo progetto tecnico del club sardo, soffermandosi in particolare sull’arrivo del nuovo allenatore Fabio Pisacane e sulle possibili mosse di mercato. Le sue parole

CALCIOMERCATO E FOLORUNSHO – «Folorunsho darebbe un grandissima mano, perché è un centrocampista di grande forza fisica e qualità tecniche importanti, ma non può bastare soltanto il suo nome per pensare di costruire la salvezza. Il Cagliari ha bisogno di trovare qualche rinforzo in difesa, in particolare, ma è una squadra che si sta formando e c’è ancora tutto il tempo per portare qualche rinforzo di esperienza».

PISACANE – «Mi auguro che Pisacane possa riuscire a centrare l’obiettivo il più velocemente possibile. La sua non è stata una scelta casuale da parte della dirigenza, perché è stato un simbolo del Cagliari degli ultimi anni e ha vissuto anche l’esperienza di allenatore della Primavera; sa benissimo cosa rappresenti questa maglia per i cagliaritani e lui sarà orgoglioso di essere uno dei riferimenti principali di questa piazza. È naturale che allenare la prima squadra assume una dimensione molto più grande, è all’esordio in Serie A e avrà una responsabilità altissima. Confido che possa essere uno dei nuovi allenatori emergenti, per cui gli auguro di cuore di riuscire a festeggiare il suo primo anno di carriera con una salvezza tranquilla.».

GILARDINO E NICOLA – «Sono due profili diversi tra loro, ma ho stima per entrambi. Nicola ha dalla sua molta più esperienza rispetto a Gilardino, ha ottenuto delle salvezze incredibili, non soltanto a Cagliari lo scorso anno. Ha un carisma eccezionale, una forza d’animo che riesce a trasmettere a tutti i suoi giocatori con tanta naturalezza, come se riuscisse a contagiare tutti con la sua grande energia. Ha sempre allenato in situazioni difficili, sa esaltarsi nelle difficoltà».