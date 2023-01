Jerome Boateng: «Ho notato che molti tifosi vogliono che torni all’Amburgo, non escludo niente»

Jerome Boateng, difensore del Lione, non prolungherà il contratto. Il tedesco ha dunque parlato del suo futuro

PAROLE – «Ho notato che molti tifosi vogliono che torni all’Amburgo (club attualmente in seconda divisione tedesca, ndr). Sono molto contento di questo e posso solo dire che non escludo niente. Voglio essere di nuovo al top della forma in estate e ho solo bei ricordi all’Amburgo. Questo club, con questi tifosi e questa bellissima città appartiene alla Bundesliga. Spero che l’Amburgo cresca».