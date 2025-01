Joao Felix Milan, Capello analizza: «Era una vera promessa, ma già all’Atletico Madrid…»

Joao Felix Milan, Capello: «Era una vera promessa, ma già all’Atletico Madrid…». Le dichiarazioni sul mercato dei rossoneri

L’ex allenatore Fabio Capello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando il mercato Milan e, in particolare gli obiettivi dei rossoneri per il reparto avanzato. Le parole:

PAROLE – «Devo essere sincero, non conosco così bene il centravanti messicano per dare un giudizio ponderato. Joao Felix, invece, era una vera promessa, ma già all’Atletico Madrid non aveva rispettato le attese. Talento e colpi ne ha, i dubbi sono sulla capacità di trovare continuità nel rendimento, però Conceiçao lo conosce molto bene da anni… Ma al di là del mercato, il Milan ha bisogno di lavorare sul gruppo che è già a disposizione».