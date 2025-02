Joao Felix Milan, Maresca fa chiarezza sul colpo di mercato dei rossoneri! Ecco perchè ha scelto il Milan

Joao Felix Milan, Enzo Maresca fa chiarezza sul colpo di mercato dei rossoneri! Ecco perchè ha scelto la Serie A

L’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Tra i molti temi affrontati c’è anche la partenza di Joao Felix al mercato Milan. Le parole:

PAROLE – «Non è successo niente. I giocatori si allenano tutti i giorni e vogliono giocare tutte le partite. Ma in campo c’è posto solo per 11. Abbiamo deciso tutti insieme che era una buona opzione andarsene. Non si è mai lamentato».