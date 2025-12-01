Joao Felix, l’ex Milan svela: «La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un mio desiderio»

Joao Felix, l’ex rossonero svela a sorpresa: «Volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un desiderio»

L’ex rossonero, talento cristallino che non ha mai pienamente rispettato le enormi aspettative di inizio carriera, ha parlato ai microfoni di Sport TV. Dopo l’addio all’Europa e l’approdo in Arabia Saudita, l’ex numero 79 del Milan ha voluto chiarire i motivi della sua scelta, svelando un retroscena di mercato sorprendente e dal sapore amaro.

Con grande sincerità, la stellina portoghese ha raccontato quale fosse il suo vero desiderio: non lasciare il calcio che conta per la Saudi Pro League, bensì tornare alle origini. Un sogno rimasto nel cassetto per più di una sessione di mercato, che ora emerge come il vero rimpianto della sua carriera.

LA SCELTA ARABA – «Ciò che mi ha spinto ad arrivare è stato il desiderio del club di avermi. La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un mio desiderio, l’ho sempre detto ai miei agenti, ma non c’è mai stato un serio interesse da parte del club, non so da chi. Ma il mio desiderio è sempre stato quello di tornare, l’opportunità non si è mai presentata, non per via delle commissioni di trasferimento o degli stipendi, niente a che vedere con quello».

Felix ha chiarito che il mancato ritorno a Lisbona non è legato a motivi economici, bensì alla freddezza mostrata dalla dirigenza, che lo ha indirizzato verso altre strade.

LA MANCANZA DI VOLONTÀ – «È sempre stata una mancanza di volontà da parte dell’altra parte, e l’AI Nassr si è fatto avanti in quest’ultima sessione di calciomercato con più desiderio e disponibilità. E quando ciò accadrà, non potremo rifiutare».

