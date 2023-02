Joao Felix: «Volevo lasciare l’Atletico, c’entra Simeone…»

Le parole di Joao Felix, attaccante portoghese del Chelsea, sul suo addio all’Atletico Madrid. Tutti i dettagli

Joao Felix ha parlato ad AS del suo passaggio in prestito dall’Atletico Madrid al Chelsea.

PAROLE – «Non c’è opzione di riscatto, servirà trovare un accordo con l’Atlético. Sono qui da alcune settimane, un mese. Sto conoscendo tutto, mi piace qui ma nessuo sa che succederà in futuro. Volevo cambiare aria da tempo, era difficile abituarmi al modo di giocare. La mia testa era piena di tanto volere ma non potere. Penso sia stata una cosa buona andar via per l’Atlético e per me».