Joao Mario: «Benfica-Inter è l’occasione per dimenticare il ko col Porto»

Joao Mario dopo la sconfitta di campionato contro il Porto ha parlato della prossima gara di Champions da ex contro l’Inter

La prima sconfitta in casa in campionato non ha alterato la serenità del Benfica. Vero che l’1-2 patito col Porto ha accorciato il vantaggio in classifica, ma 7 punti rappresentano comunque un margine di tutta sicurezza.

Il tecnico Roger Schmidt ha riconosciuto che la squadra non si è espressa al suo massimo: «Rimaniamo concentrati sugli obiettivi. La lotta per lo scudetto continua e martedì c’è già una nuova partita in Champions League contro l’Inter, in un confronto che si preannuncia molto impegnativo e che vogliamo superare». Ha aggiunto João Mário: «È stata una partita strana. Siamo ancora davanti, con sette punti di vantaggio. La cosa migliore è che martedì abbiamo già una partita per dare un’altra immagine di noi».