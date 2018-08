Joao Mario dice no alla Turchia: possibile che il centrocampista portoghese resti all’Inter, almeno fino a gennaio

Chiuso il mercato in entrata, l’Inter è ancora a lavoro su quello in uscita, almeno per altri otto giorni, ovvero fin quando il calciomercato non sarà concluso in tutta Europa. Il club di Suning lavora soprattutto alla cessione di Joao Mario, centrocampista portoghese tornato in nerazzurro dopo il prestito di sei mesi agli inglesi del West Ham. Il giocatore è seguito soprattutto in Turchia, ma stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Appiano Gentile, pare che abbia rifiutato ben tre proposte da parte di club turchi. A questo punto non è da escludere una permanenza a Milano.