José Mauri pronto a tornare in Italia: un club di B pensa a lui

Il centrocampista cresciuto nel Parma, José Mauri, è pronto a tornare in Italia: la Ternana ci pensa per l’estate

José Mauri, ex centrocampista di Parma, Milan e Empoli, potrebbe tornare in Italia dopo diversi anni all’estero.

Dopo l’exploit in Serie A con i crociati, l’annata successiva in rossonero e i sei mesi ad Empoli non sono stati del tutto positivi. Il classe ’96 è andato a giocare in America e ora è pronto a fare ritorno in Italia. La Ternana ci pensa e potrebbe prelevarlo a parametro zero. Lo scrive La Gazzetta di Parma.