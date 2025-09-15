Jovetic assicura: «Adzic calcia come Lampard, è un giocatore da doppia cifra». Così l’ex Fiorentina sul giovane connazionale

Parlando a La Gazzetta dello Sport, Stevan Jovetic ha tessuto le lodi Vasilije Adzic, reduce dalla notte magica e dal super gol Juve Inter. Le parole sul suo connazionale montenegrino.

PRIMO INCONTRO – «Ci siamo conosciuti un paio d’anni fa quando io ero rimasto senza squadra. Per un periodo mi sono allenato con il Budcnost Podgorica, poi ci siamo ritrovati in nazionale».

GLI HA SCRITTO DOPO JUVE INTER – «Ci siamo sentiti dopo il gol, gli ho detto che meritava una gioia così, ma quel gol deve essere soltanto l’inizio. L’anno scorso gli ho consigliato di andare a giocare con la Next Gen per ritrovare il ritmo e imparare bene l’italiano. È un ragazzo sveglio».

A CHI LO PARAGONA – «Non mi piacciono i paragoni, ma nel modo di calciare ricorda Lampard. Adzic riesce a imprimere al tiro forza e potenza senza prendere la rincorsa. Avete presente il gol all’Inter? Un mezzo passo e… boom in porta. Non si vedono molti giocatori così».

SAVICEVIC – «Il Genio Savicevic penso sia inarrivabile per tutti e Mirko Vucinic era fortissimo. Adzic farà la sua carriera ad alto livello. Il futuro è il suo. Lo scorso anno è stato frenato dagli infortuni. Le punizioni? Le calcia meglio di me».

RUOLO – «Una via di mezzo tra un 8 e un 10: ha fisico, tecnica e ottimi tempi d’inserimento. Bello vedere un montenegrino in un top club italiano».

NUMERO DI GOL – «Parliamo di un giocatore da doppia cifra, ma per questa stagione sarebbe già un bel risultato se chiudesse a 5-6 gol. Deve seguire Tudor per crescere a livello tattico e difensivo».