Julio Cesar non ha dubbi: «Totti? Penso che il gol più bello me l’ha fatto lui a San Siro»

L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar, ha parlato della rivalità sportiva e il rispetto reciproco con Francesco Totti: le sue dichiarazioni

L’ex portiere nerazzurro Julio Cesar, intervenuto in una puntata del suo podcast, ha riempieto d’elogi la bandiera giallorossa e numero 10 Francesco Totti ricordando le sfide in campo tra la sua Inter e la Roma e quell’autentica perla realizzata a San Siro.

PAROLE – «Penso che il gol più bello me l’ha fatto lui a San Siro. Non lo conoscevo, era il mio primo anno. Non seguivo molto il calcio italiano anche se Totti era molto famoso. Giocavo le mie partitelle, a volley, mi allenavo al Flamengo ed ero molto giovane. E poi lui faceva una cosa molto spesso: arrivava al limite dell’area, fingeva di tirare e faceva il pallonetto. Lo fece a San Siro. Quando mi sono mosso, avevo questa abitudine di andare molto avanti come tutti i portieri brasiliani. Quando lui fece il tocco dissi ‘sono fregato’. Era una partita a San Siro ed è stato un golazo. È un giocatore che ho sempre rispettato molto».