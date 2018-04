Julio Cesar ha giocato la sua ultima partita in Brasile con la maglia del Flamego ma il suo nome sarà per sempre legato al Triplete dell’Inter

Un altro eroe del Triplete 2010 appende gli scarpini o i guantoni, in questo caso, al chiodo. Julio Cesar ha giocato la sua ultima partita questa notte in Brasile con la maglia del Flamengo club in cui era cresciuto prima di trasferirsi in Europa. L’addio al calcio giocato di Julio Cesar è avvenuto davanti a più di 50 mila spettatori dopo la partita vinta contro l’Atletico Mineiro per 2-0, gara valida per il Brasileirao.

In carriera Julio Cesar ha protetto le porte di QPR, Benfica e Toronto con una brevissima parentesi al Chievo ma nella memoria collettiva il suo nome sarà per sempre legato ai colori nerazzurri. Sbarcato a Milano nel 2005 in pochi anni ha rubato il posto da titolare a un mostro sacro come Toldo, diventando anno dopo anno protagonista dei successi dell’Inter, culminati con il triplete vinto nel 2010. Dopo cinque scudetti, 3 coppe Italia, 4 supercoppe italiane, 1 mondiale per club e 1 Champions League, Julio Cesar dice basta e l’Inter gli rende omaggio su Twitter.