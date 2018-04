Julio Cesar ricorda Mourinho: «Mi disse che con un solo braccio paravo meglio di Casillas»

L’ex portiere nerazzurro ed eroe del Triplete, Julio Cesar rivela un retroscena che conferma il pessimo rapporto tra Casilas e Mourinho

Intervistato durante il programma ‘Seleçao Sportv’, l’ex nerazzurro svela alcuni aneddoti legati alla sua carriera confermando anche il pessimo rapporto che il suo ex allenatore, Josè Mourinho, aveva con alcuni giocatori del Real Madrid. Dopo la finale di Confederations Cup giocata nel 2013 tra Brasile e Spagna, infatti, Julio Cesar andò a ritirare il premio con la maglia di Iker Casillas ma al rientro negli spogliatoi trovò un messaggio di Mourinho: «Mi scrisse che ero un pazzo perché era Casillas a dover chiedere la mia maglia e non il contrario. Lui mi disse che io con un solo braccio paravo meglio di Casillas».

Lo Special One fu anche oggetto di conversazione tra i due numeri uno di Real Madrid e Inter: «Venne negli spogliatoi a parlare con me, mi disse che avrebbe voluto affrontare Mourinho, che con lui aveva un rapporto difficile. Per me, Mourinho ama andarsi a confrontare e anche a scontrare con quelle che sono considerate le stelle della squadra che allena». Ma non sono mancati anche i momenti di tensione tra i due ex Inter, come conferma il brasiliano: «In un periodo Mourinho voleva farmi giocare con la maglietta gialla ma i colori del portiere erano il nero, il bianco o il grigio. Lui mi diede una maglietta gialla, che era quella dell’allenamento, e io gli dissi che non avrei giocato in giallo. Allora mi prese in giro dicendomi che avevo paura della palla. In breve…da allora ho giocato anche in giallo».