Julio Cesar sicuro: «Handanovic tra i top 5 al mondo» – VIDEO

Julio Cesar ha detto la sua su Samir Handanovic e sull’amore che lo lega ai colori nerazzurri. Le parole del brasiliano

«Quando rivincerà lo scudetto l’Inter? Non lo so, devo essere onesto con te. Questa stagione è molto difficile perchè c’è la Juve che ha vinto per otto anni di seguito. Ovviamente lo spero perchè amo l’Inter e i suoi tifosi. Meritano di vincere uno scudetto. Su Handanovic credo sia uno dei cinque migliori portieri al mondo. È fantastico».