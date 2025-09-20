Juric: «PSG non è tragedia. Lookman c’è, vediamo se da titolare». Le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della gara contro il Torino

Alla vigilia della sfida contro il Torino, è il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, a presentare la partita in conferenza stampa. Il punto di partenza è la recente prestazione europea contro il PSG, una partita che, nonostante il risultato, deve servire da lezione e da stimolo per il futuro imminente della squadra.

«La partita contro il PSG deve darci una grande forza, era una squadra fenomenale, ho visto tanti giocatori che reggono, la squadra è già motivatissima, non dobbiamo farne una tragedia, si va avanti», ha esordito il tecnico, sottolineando la necessità di voltare subito pagina e concentrarsi sul campionato.

Archiviata l’Europa, Juric si è soffermato sulla gestione della rosa e sul recupero Lookman, descrivendone il percorso di reintegro. «Nel calcio moderno di oggi che circonda i ragazzi a volte succedono queste cose, ha parlato da solo con me, con lo staff, con i giocatori, spiegandogli tutto, lo hanno accolto bene, da domani comincerà a essere disponibile per le partite, l’autonomia non è al massimo, si allena da solo e con la Primavera da tanto, ma ora comincia a essere disponibile e in questi giorni che si allena in gruppo sta bene. Certi momenti ci mancava l’imprevedibilità, la qualità, l’incisività di vincere le gare, quindi vediamo, ci devo pensare se partirà titolare, è un po’ in debito di ossigeno, vedremo se giocherà all’inizio o dopo».

Particolarmente dettagliata l’analisi sulla situazione degli infortunati, un punto cruciale per le prossime scelte. «La perdita di Scalvini mi brucia perché non l’avevo fatto giocare troppo apposta venendo da un doppio infortunio, ma alla fine è inutile pensare troppo a dosare le energie visto che l’ho messo in campo poco e sono bastati 3 minuti e si è fatto comunque male, anche Zalewski l’anno scorso non aveva mai i 90 minuti, ma non penso a quello. Ederson rientrerà prima di Kolasinac, ha già cominciato ieri a correre, Kolasinac invece si allena con la Primavera, fa i primi possessi ma non credo si possa rivedere prima della sosta, vedremo ma non vogliamo accelerare troppo i tempi. Scamacca settimana prossima proverà a correre, poi vediamo come evolve ma per ora non ha ancora corso. De Ketelaere invece già oggi proverà a fare allenamento e in base a quello deciderò se portarlo».

Infine, uno sguardo al campo e agli accorgimenti tattici richiesti. «Vorrei giocare bene dall’inizio, dobbiamo stare attenti ai lanci dei portieri avversari, alla seconda palla, se non la conquisti poi diventa difficile, chiaro che quando calano gli altri nella ripresa allora noi usciamo. Sulla fascia sinistra in questo periodo vogliamo lavorare più con Maldini in quella zona anche Lookman, Krstovic a Parigi è subentrato e ha tenuto tanti palloni ma può migliorare in zona gol».