Juve, Allegri: «Pogba sta meglio, domani c’è»

Le parole del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista dell Derby della Mole di domani

TORNATA LA VERA JUVE – «Questa partita ha il valore che deve avere, noi dentro al campo, indipendentemente da quello che succede fuori, dobbiamo fare i punti per rimanere nelle prime quattro. Domani sarà difficile, in Champions abbiamo fallito. Ora a dire che Pogba può fare il titolare della Juventus dopo 315 giorni senza giocare ce ne passa, Chiesa che è stato fermo 10 mesi stessa cosa. Ci vuole un po’ di pazienza».

COSA SI ASPETTA DA POGBA – «Sta meglio, domani è convocato. Se c’è bisogno domani lo metteremo dentro, sicuramente non ha un minutaggio altissimo. Ci ho parlato come faccio von gli altri giocatori. Lui deve capire che è un pezzo importante di stagione per rimettersi in corsa, deve avere tutti gli stimoli per fare un bel pezzo finale di stagione e che ci dia una mano».

SUPERATO LO SCHOCK DEI -15 – «La squadra ha superato il -15. Abbiamo ben chiaro il mini obiettivo di prendere il pallone e non perdere certezze perché abbiamo fatto 47 punti. Noi sappiamo che dobbiamo cercare di arrivare a fine stagione avendo fatto i punti che ci consentono di arrivare nelle prime quattro. Al netto di sanzioni. Dobbiamo far questo, abbiamo semifinale di Coppa Italia, ottavo di finale di Europa League».

