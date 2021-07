Biasin: «Allegri scambierebbe subito Ronaldo con Icardi»

Il noto giornalista, nella sua intervista a Radio 24, ha parlato del possibile scambio tra Juve e Psg riguardante i due bomber

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel corso di “Tutti Convocati”. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, sulla permanenza o meno.

RONALDO – «Vero che Allegri è preparato ad entrambe le ipotesi su Ronaldo, vi cito un virgolettato: se rimane va bene, se rimane e si allena come dico io va bene, se non rimane troveremo una soluzione».

SCAMBIO RONALDO ICARDI – «Non so se si farà, ma so che se dipendesse da Allegri si farebbe tra un minuto. Wanda forse lo farebbe, Icardi non so. Paratici gli ha fatto tante telefonate in passato e gli ha sempre detto di no, ora son passati anni e panchine».

