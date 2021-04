Juve, Allegri si avvicina: il tecnico è pronto a sostituire Pirlo

In caso di separazione da Pirlo, sarà Allegri a sostituire il tecnico sulla panchina bianconera. A Torino riabbraccerebbe alcuni suoi pupilli

Se la Juve dovesse decidere di sostituire Andrea Pirlo, il primo nome sarebbe quello di Max Allegri. Il tecnico conosce benissimo l’ambiente bianconero e ha la capacità di adattarsi ai giocatori che gli vengono dati. Inoltre verrebbe accolto molto bene dai tifosi. Non mancano i contro: come analizza Tuttosport, i rapporti con Paratici e Nedved si sono rotti e a meno di cambi dirigenziali, sarebbero completamente da ricostruire.

Come evidenzia poi il Corriere di Torino, Max ritroverebbe alcuni suoi pupilli in bianconero: si tratta di Cuadrado, Bentancur ma anche Dybala (in caso di permanenza). Il tecnico chiederebbe invece la cessione di Ramsey e Rabiot, mentre gradirebbe Arthur.