Juve, i 5 gol del City sono una sentenza: i bianconeri sono lontani dalle big europee

Juve, i cinque gol subiti contro il City e il prossimo impegno con il Real riportano i bianconeri con i piedi per terra: le big europee sono molto lontane

La netta sconfitta contro il Manchester City ha rappresentato uno schiaffo alla realtà per la Juve, confermando quanto già evidente da tempo: i bianconeri sono oggi molto lontani dai vertici del calcio europeo. Non bastavano le vittorie contro Al-Ain e Wydad Casablanca per mascherare i limiti di una squadra incompleta, in piena ricostruzione e con tanti punti interrogativi. Il Mondiale per Club, anziché rilanciarla, ha riportato alla luce tutte le fragilità di una rosa che fatica a tenere il passo con le grandi.

Basta scorrere gli ultimi anni europei per capire il momento bianconero. L’eliminazione ai playoff di Champions per mano del PSV è stata solo l’ultima delusione, preceduta da uscite premature contro Benfica, Villarreal, Porto, Lione, fino al tracollo nei gironi del 2022/23. L’ultima volta che la Juve ha raggiunto i quarti di finale risale al 2019, segno di un declino ormai strutturale, non episodico.

Neppure in Serie A le cose sono andate meglio. Dal 2020 a oggi, mai realmente in corsa per lo scudetto, la Juventus si è limitata a centrare faticosamente la qualificazione alla Champions, senza mai convincere appieno, nonostante una rosa tra le più costose e un monte ingaggi da prima della classe.

Le sfide dirette con le big europee parlano chiaro: PSG, Chelsea, Benfica, City… troppe sconfitte pesanti, troppe prestazioni deludenti. Ed è in questo contesto che si inserisce l’imminente confronto con il Real Madrid agli ottavi: un esame durissimo, da affrontare con umiltà e realismo. Le assenze in difesa complicano ulteriormente il quadro, ma sognare l’impresa è ancora lecito. Perché oggi, una qualificazione contro i Blancos sarebbe molto più di una sorpresa: sarebbe un autentico miracolo sportivo.