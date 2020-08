Juve, c’è già intesa tra Pirlo e Ronaldo dopo il primo incontro. Si riparte, Higuain va verso la risoluzione del contratto

Il primo giorno della nuova stagione è scivolato via senza intoppi in casa Juventus. I bianconeri – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si sono ritrovati per ripartire da Andrea Pirlo.

Il nuovo tecnico – si legge in prima pagina – ha già incontrato Cristiano Ronaldo: dopo il primo colloquio tra i due c’è stata subito l’intesa giusta. Situazione Higuain: l’argentino è sempre più lontano da Torino, si va verso la risoluzione del contratto.