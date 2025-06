Juve, allarme Gatti: in dubbio per il Real Madrid: il motivo

Le ultime sulle condizioni fisiche di Federiche Gatti, difensore della Juve, in vista della sfida del Mondiale per Club contro il Real Madrid

La Juve di Igor Tudor è tornata in campo negli Stati Uniti per la rifinitura in vista del match contro il Real Madrid, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Tuttavia, arrivano novità preoccupanti per i bianconeri: Federico Gatti ha saltato l’allenamento odierno a causa di una febbre. Come riportato da Juventusnews24, la sua presenza nella partita di martedì sera è in forte dubbio.

In caso di assenza, Tudor sarebbe costretto a schierare una difesa obbligata con Kalulu e Kelly sulle fasce e Rugani al centro, una soluzione non ideale ma necessaria per affrontare una squadra di altissimo livello come il Real Madrid. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Gatti, mentre il tecnico dovrà preparare la squadra al meglio con le risorse disponibili.