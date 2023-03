Juve, il gol è valido: non c’è fallo di mano sul tocco di Rabiot

Minuti di attesa sulla review del VAR in occasione del gol dell’1-0 della Juve contro l’Inter: tra le proteste nerazzurre, Chiffi conferma la rete

Momenti di attesa sul gol di Kostic in Inter-Juventus. Dopo il gol del bianconero infatti, il VAR ha richiamato Chiffi per un possibile tocco di mano di Rabiot ad inizio azione.

Dopo minuti di attesa la review ha confermato il gol, su cui non vengono segnalate tocchi di mano del francese. Di seguito le parole di Luca Marelli a DAZN

LE PAROLE – «La sensazione è che potrebbe esserci stato un tocco di Rabiot, ma non è punibile perché non c’è nessun aumento del volume corporeo. Non abbiamo un’immagine chiara che ci sia stato il tocco».

