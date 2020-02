Juve Inter, Chiellini si candida per una maglia da titolare

Giorgio Chiellini ieri sera ha seguito la partita dalla tribuna: il difensore bianconero va verso una maglia da titolare contro l’Inter

Ieri sera Giorgio Chiellini ha seguito la gara tra Juventus e Lione dalla tribuna: il difensore bianconero è rientrato da poco dopo il lungo infortunio, ma non vede l’ora di calcare nuovamente il campo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Chiellini sarebbe rimasto completamente a riposo per essere titolare (o almeno giocare a partita in corsa) contro l’Inter. Una scelta sulla quale Sarri avrà tempo di riflettere e che potrebbe incidere non poco nel big match di domenica sera.