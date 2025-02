Juve Inter, Vieri fa il suo pronostico: «Ecco la mia favorita. Inzaghi può contare su una dose di esperienza superiore a quella di Thiago Motta»

Vieri fa il pronostico sul derby d’Italia: «Inter favorita, ma in partite come questa conta poco!» Le dichiarazioni dell’ex centravanti nerazzurro

Il doppio ex di Juve e Inter, Christian Vieri, ha parlato in un’intervista da Tuttosport, in vista della sfida di questa sera allo Stadium. Le dichiarazioni:

JUVE INTER- «L’Inter parte favorita. Stanno facendo benissimo in tutte le competizioni, dalla Serie A alla Champions League. Possono contare su 24 grandi giocatori e su due interpreti di alto livello per ogni singolo ruolo. Detto questo, essere favoriti o meno in partite così importanti come il Derby d’Italia vale fino a un certo punto: in campo può succedere sempre di

tutto».

INZAGHI VS THIAGO MOTTA– «Penso che Simone Inzaghi possa contare su una dose di esperienza superiore a quella di Thiago Motta. L’italo-brasiliano è un tecnico molto giovane: ha allenato alla grande il Bologna per due stagioni prima di sposare la Juve. Ora sta incontrando qualche difficoltà, ma è più che normale… Sono certo che diventerà presto uno dei migliori allenatori in circolazione. Inzaghi, invece, è già fortissimo: allena l’Inter da diversi anni e ha già vinto uno scudetto e riportato il club a disputare una finale di Champions, arrendendosi solo di fronte al Manchester City di Guardiola, anche se non meritavano di perdere… Il futuro gli sorride».