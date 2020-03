Juve, la squadra pensa a ridursi gli ingaggi: ecco le tre ipotesi

I giocatori della Juventus starebbero pensando di ridursi gli ingaggi per dare una mano al club in questo difficile momento

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tantissime attività produttive del Paese e anche il calcio non è da meno. I club di Serie A dovranno fare i conti con una profonda crisi economica e alcuni stanno già studiando le contromisure adatte. Tra queste la Juve e l’idea parte dai propri giocatori.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giocatori bianconeri stanno valutando di tagliarsi una parte dello stipendio, non solo spalmando ma anche rinunciando ad alcune mensilità prima ancora che tutto venga stabilito a livello nazionale. L’idea parte da Giorgio Chiellini dopo un confronto con Paratici e Agnelli. Queste le tre ipotesi sul tavolo.

Marzo pagato subito, poi sospensione degli ingaggi fino alla ripresa

Rinuncia a un mese su quattro o due su quattro a seconda se si riprende o meno

Rinuncia a un mese e mezzo a prescindere da come finirà

Queste le tre opzioni formulate dal club bianconero. I giocatori sanno che al momento non sono obbligati a tagliarsi gli stipendi, Chiellini però ha fatto appello al senso di responsabilità, ricordando quello che è accaduto per esempio al Bayern Monaco, dove i giocatori hanno deciso di tagliarsi il 20% dell’ingaggio mensile per aiutare il club a pagare altri dipendenti. La squadra avrà qualche giorno di tempo per pensarci: entro fine mese verrà presa una decisione che metta d’accordo tutti.