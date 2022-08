Juve, l’accordo per il rinnovo di Fagioli è ad un passo

Alla Juve si lavora con ottimismo al rinnovo di Nicolò Fagioli: l’accordo con gli agenti del calciatore è ad un passo

La Juventus blinda Nicolò Fagioli. Come riportato da gazzetta.it, è vicina la fumata bianca per il rinnovo del centrocampista bianconero. L’accordo è ormai ad un passo per un nuovo contratto fino al 2026.

Ultimo vertice positivo tra la Juventus e l’entourage del giocatore, con un nuovo appuntamento fissato per la prossima settimana per la definizione dell’ingaggio. L’inizio di stagione ha convinto Allegri e il giocatore: Fagioli rimarrà in bianconero.