Juve, sfida al City per il primo posto del girone: pari differenza reti, ecco cosa serve ai bianconeri per finire davanti

La Juve prepara l’ultima sfida dei gironi del Mondiale per Club contro il Manchester City: ecco il risultato che serve ai bianconeri per il primo posto

La Juve si prepara a sfidare il Manchester City nell’ultima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club, con in palio il primo posto nel girone. Entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite, sono già qualificate agli ottavi e, dopo il 6-0 rifilato dai Citizens all’Al-Ain nella notte, vantano la stessa differenza reti (+8). A fare la differenza, per ora, è il maggior numero di gol segnati dai bianconeri: nove contro gli otto messi a segno dalla formazione di Guardiola. Questo piccolo vantaggio statistico consente alla squadra di Igor Tudor di affrontare lo scontro diretto con due risultati utili su tre: basterà infatti non perdere per chiudere al comando del girone e garantirsi un accoppiamento potenzialmente più favorevole al turno successivo.

Il regolamento FIFA per la fase a gironi del Mondiale per Club prevede infatti che, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre, contino prima gli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e infine i gol segnati negli stessi. Se anche in questo caso dovesse persistere la parità, si considera la differenza reti generale, che al momento è identica, ma il maggior numero di reti segnate dà alla Juventus un piccolo margine. In caso di primo posto, la squadra torinese affronterà la seconda classificata del Gruppo H – dove sono ancora in corsa Real Madrid, Al-Hilal e Salisburgo – mentre da seconda incontrerebbe la capolista dello stesso girone. Per questo motivo la sfida con il City è tutt’altro che irrilevante, anche se il passaggio del turno è già certo. Ora l’obiettivo è consolidare la leadership nel girone e presentarsi agli ottavi con fiducia e un cammino fin qui impeccabile.