Juve Manchester City: è tutto cambiato dopo la vittoria dell’Allianz Stadium, ma i bianconeri vogliono replicare la serata perfetta

Juve Manchester City: i bianconeri vogliono replicare la sera di Champions League, ma tanto è cambiato da quel 2-0

Juve e Manchester City si ritrovano da avversarie agli ottavi del Mondiale per Club, in una sfida che rievoca il 2-0 inflitto dai bianconeri ai Citizens lo scorso 11 dicembre, nella fase campionato di Champions League. All’Allianz Stadium, infatti, la Juve allora guidata da Thiago Motta disputò una delle sue migliori partite stagionali, interrompendo una serie negativa e rilanciando le proprie ambizioni europee con una prova di carattere, organizzazione e cinismo.

In quell’occasione, Vlahovic e McKennie furono i protagonisti assoluti: il primo sbloccò il match di testa, il secondo chiuse i conti con una spettacolare semirovesciata. Ma a brillare fu l’intera squadra, con Di Gregorio, Gatti, Locatelli e Yildiz autori di una prestazione maiuscola. Fu una notte perfetta anche per Thiago Motta, capace di imbrigliare il City grazie a un pressing alto e a un’efficace gestione dei ritmi, smentendo le critiche delle settimane precedenti.

Da allora, però, molte cose sono cambiate: in panchina ora c’è Igor Tudor, che ha traghettato la squadra in Champions e guadagnato la conferma, imponendo un 3-4-2-1 più pragmatico. Anche il Manchester City ha cambiato volto con gli innesti di Marmoush, Ait-Nouri, Reijnders e Cherki, segno di un ciclo che Pep Guardiola ha deciso di rinnovare senza cambiare filosofia.

Nel match in programma al Camping World Stadium di Orlando, alla Juventus basta un pareggio per chiudere in testa il Gruppo G grazie alla miglior differenza reti. Ma l’ambizione, inevitabilmente, è quella di replicare l’impresa di dicembre: perché contro un avversario come il City, ogni vittoria vale doppio. E anche Guardiola, dopo il ko di dicembre, sa bene che i bianconeri rappresentano una minaccia reale. In generale le squadre si sono affrontate 7 volte, con 4 vittorie della Juve, 2 del City e un solo pareggio.